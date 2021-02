Автомобилният пазар в Китай отчита 30% ръст през януари

Снимка: Qilai Shen/Bloomberg

Продажбите на автомобили в Китай се увеличават през януари с 30 на сто спрямо същия месец преди година, като по този начин най-големият пазар в света отчита десети пореден месец на растеж, съобщава Ройтерс.

Автомобилните продажби достигат 2,5 млн. броя през първия месец на тази година, сочат данни на Китайската асоциация на автомобилните производители (CAAM).

Продажбите на превозни средства, използващи нов тип енергия, включително електрически автомобили, плъгин хибриди и водородни коли, се увеличават с 239% до 179 000 броя през януари, посочват от CAAM.

Производителите на електромобили като местните Nio Inc и Xpeng Inc, както и глобални лидери като Tesla Inc., разширяват своя производствен капацитет в Китай, където държавата насърчава покупките на подобен тип превозни средства в борбата ѝ за ограничаване на емисиите на парникови газове.

Пазарите в Югоизточна Азия

Продажбите на нови автомобили в шестте основни пазара в Югоизточна Азия се понижават за втора поредна година през 2020 г., свивайки се общо с 29% на фона на щетите, които пандемията от коронавирус нанесе върху глобалното търсене, съобщава Nikkei Asia Review.

Общо продажбите в Тайланд, Индонезия, Малайзия, Виетнам, Филипините и Сингапур се понижават до 2,44 милиона автомобила. Само през април спадът достига около 80%, тъй като властите в тези страни наложиха ограничителни мерки за овладяване на заразата.

През декември спадът е ограничен до 0,2% до 312 000 броя.

Тайланд, най-големият пазар в региона, отчете 21-процентен спад за 2020 г. до 790 000 бройки, отчитайки първо годишно понижение от три години насам, като продажбите в страната спадат под границата от 1 млн. автомобила

Все пак през декември продажбите в Тайланд се увеличиха с 11% през декември, отбелязвайки постепенното възстановяване на икономиката и търсенето.

В Индонезия продажбите на автомобили се свиват с 48 на сто през 2020 г., отчитайки най-дълбокия спад за годината в региона, до 530 000 превозни средства.

Пазарът в Малайзия отбелязва по-умерен спад от 12% до 520 000 автомобила, като от юни до края на годината страната отчита ръстове заради наложените данъчни облекчения за продажбите на леки автомобили.

Продажбите във Виетнам, която до голяма степен успя да овладее вируса, остават относително стабилни, отчитайки спад от 8% до 290 000 превозни средства.

Пазарът във Филипините бележи спад от 41% до 240 000 броя.

