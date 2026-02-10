IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Слабият отчет на Honda подчертава предизвикателствата пред автомобилната индустрия

Оперативната печалба за третото фискално тримесечие на компанията разочарова пазарите, въпреки че ръководството запази годишната си перспектива за крайния резултат

10:03 | 10.02.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Honda Motor Co. запази годишната си прогноза за печалбата непроменена, след като слабите продажби и американските мита хвърлиха сянка върху тримесечния ѝ отчет, съобщава Bloomberg.

Оперативната печалба на автомобилния производител за третото фискално тримесечие достига 153,4 млрд. йени (987 млн. долара). Резултатът изостава от очакваните на анализаторите 174,5 млрд. йени, според анкета на LSEG.

Компанията очаква оперативна печалба от 550 млрд. йени за фискалната година, приключваща на 31 март 2026 г. Този прогнозиран резултат е с 54,7% по-малък от отчетените през предходната фискална година 1,21 трлн. йени.

Honda повиши прогнозата си за приходите от продажби до 21,1 трлн. йени, което е с 2,1% по-малко спрямо резултата преди година. Тя също така обяви, че ще анулира 747 милиона, или около 14%, от собствените си акции.

Консолидираните приходи от продажби на Honda за първите девет месеца се свиват с 2,2% до 15,975 трлн. йени спрямо същия период на миналата година, главно поради отрицателни ефекти от превалутирането на чуждестранната валута, което е частично компенсирано от увеличените приходи от продажби при бизнеса с мотоциклети. Оперативната печалба е намаляла с 48,1% до 591,5 млрд. йени спрямо същия период на миналата година, основно поради въздействието на промените в пазарната среда при електрическите превозни средства, както и поради влиянието на американските мита.

Печалбата преди лихви и данъци за деветте месеца се е свила с 37,0% до 771,7 млрд. йени на годишна база.

Автомобилният бизнес на Honda страда от слаби продажби, наред със задушаващите американски мита и нарастващата конкуренция в лицето на базираните в Китай производители. Въпреки това спадът в печалбата на японския концерн е смекчен от силното търсене на хибридни автомобили, както и от печалбата, реализирана от бизнеса с мотоциклети.

Финансов отчет на Honda за първите девет месеца на фискалната година. Източник: Honda Global Финансов отчет на Honda за първите девет месеца на фискалната година. Източник: Honda Global

„Бъдещите перспективи за автомобилния бизнес стават все по-несигурни поради редица фактори като забавяне в инерцията на пазара на електрически превозни средства, причинено главно от промени в екологичните разпоредби и промени в тенденциите в търговската политика“, изтъква компанията в своя отчет. „Съгласно прогнозата, че пълномащабното популяризиране на електрическите превозни средства ще отнеме време, ще позиционираме нашите силно конкурентни хибриди в основата на нашата стратегия“, добавят от Honda.

Компанията ще постави основен фокус върху внедряването на вътрешно разработената система за подпомагане на водача (ADAS) от следващо поколение, както в електрическите превозни средства, така и в хибридите, считано от около 2027 г. По този начин Honda ще се възползва от мащаба на продажбите, за да постигне както висока конкурентоспособност, така и ниска цена.

Последна актуализация: 10:03 | 10.02.26 г.
Honda Honda Moto Co Хонда японски автомобилни компании сезон на отчетите в Азия
