Новите модели помагат на Stellantis да засили производството в Италия

Stellantis NV вероятно ще произведе 500 000 превозни средства в Италия тази година, в сравнение с около 380 000 коли, сглобени през 2025 г., тъй като собственикът на Fiat и Jeep се възползва от нарастващото търсене на нови модели, изтъква синдикатът FIM-CISL, цитиран от Bloomberg.

Производството през първото тримесечие се е увеличило с 9,5% до 120 366 превозни средства. Производството на леки автомобили в страната скочи с 22% до 73 841 броя, подпомогнато от новия хибриден Fiat 500, произвеждан в завода „Мирафиори“ в Торино, и новия Jeep Compass, който се сглобява в „Мелфи“.

„Производството се е увеличило във всички заводи през първото тримесечие с изключение на „Касино“, където се произвеждат модели на Alfa Romeo и Maserati, изтъква Фердинандо Улиано, генерален секретар на FIM-CISL.

Италия се възстановява от най-ниските нива на производство на автомобили от средата на 50-те години на миналия век, отчетени миналата година. Производството спадна с една четвърт през 2025 г., което повдигна редица въпроси относно потенциално затваряне на заводи. Stellantis, заедно с други европейски производители на автомобили, е изправена пред регулаторни предизвикателства и засилваща се конкуренция в лицето на китайските марки.

Групата започна да увеличава производството на новия хибрид Fiat 500 през последните месеци на 2025 г., осигурявайки спасителен пояс за историческия дом на модела в Торино, след като търсенето на изцяло електрическия 500 разочарова.

Производството в „Мелфи“ е нараснало почти двойно до 17 110 превозни средства през първото тримесечие, а в „Мирафиори“ е нараснало с 42% до 14 040 коли.

Производството в „Касино“ се е свило с 37% до 2916 автомобила през тримесечието, след като групата забави разработването на нови модели катоAlfa Romeo Stelvio и Giulia, посочва Улиано, добавяйки, че ситуацията там е „много тревожна“.

Компанията, която разполага със 14 марки, включително Maserati, Peugeot и Opel, обеща да не затваря нито един завод в Италия. Главният изпълнителен директор Антонио Филоса направи преглед на глобалната дейност на Stellantis и ще представи новата си стратегия на 21 май.

Stellantis също така обмисля начини за разширяване на връзките с китайския си партньор Zhejiang Leapmotor Technology Co. След като започна да сглобява модели в Полша, Leapmotor планира да произвежда превозни средства в завода на Stellantis в Сарагоса, Испания.

Улиано заяви, че синдикатът не се противопоставя на производството на автомобили с Leapmotor в италиански монтажни заводи, за да се запазят местните работни места.

„Независимо дали ни харесва или не, Leapmotor вече е реалност в рамките на групата Stellantis“, посочва Улиано.