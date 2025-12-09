Перспективите пред публичните финанси на Източна Европа отслабват през 2026 г.

Публичните финанси на страните от Източна Европа вероятно ще отслабнат догодина въпреки умереното ускоряване на икономическия растеж поради нарастващите нива на дълга и засилващата се политическа поляризация, съобщи Fitch Ratings, цитирана от Ройтерс.

Европейската комисия прогнозира, че Полша и Румъния, двете най-големи икономики в Централна Европа, ще имат бюджетни дефицити от над 6% от БВП през 2026 г. поради по-високите разходи за отбрана на фона на войната в Украйна, щедрите социални политики и ръстовете на заплатите.

Очаква се дефицитите, които са над два пъти по-високи от тавана от 3% в ЕС, леко да намалеят през 2027 г., когато Полша трябва да проведе следващите си парламентарни избори на фона на конфликт между националистическия президент и проевропейската управляваща коалиция.

„Публичните финанси на региона ще продължат да отслабват в условията на нараснала вътрешнополитическа несигурност и високи геополитически рискове“, отбелязва Fitch Ratings.

„Държавите от Централна и Източна Европа са изправени пред все по-големи политически компромиси, за да овладеят големите фискални дефицити, нарастващия държавен дълг и разходите за обслужване на дълга, докато вътрешната политика също засилва предизвикателствата пред фискалната консолидация“, отбелязва Fitch Ratings.

Миналата седмица тя понижи перспективите пред кредитния рейтинг на Унгария от „стабилна“ на „негативна“ поради влошаващата се траектория на публичните финанси на фона на мащабните разходи на премиера Виктор Орбан в навечерието на парламентарните избори през 2026 г.

Fitch съобщи, че растежът вероятно ще се ускори в региона, който разчита на износа, през следващата година, но може да възникнат рискове от все още несигурната перспектива за митническата политика на САЩ и нейното въздействие върху бизнес настроенията или по-бавното усвояване на средства от ЕС.

Агенцията очаква повечето страни от Централна и Източна Европа да отбележат по-високи нива на дефицит през 2026 г. в сравнение с 2024 г.

„Геополитическите рискове за региона остават високи предвид продължаващата война в Украйна, опасенията относно ангажимента на САЩ към НАТО и съобщенията за засилена хибридна дейност на Русия срещу ЕС/НАТО“, се посочва в доклада.