Година след началото на Тръмп 2.0 светът все повече се обръща към Китай

Когато президентът на САЩ Доналд Тръмп встъпи в длъжност преди една година с програмата „Америка на първо място“, мнозина съзряха проблем за вялата икономика на Китай, но Пекин затопли замръзнали отношения с други търговски партньори, за да постигне рекорден търговски излишък, пише Ройтерс.

Макар че политиките на Тръмп обтегнаха отношенията с традиционни американски съюзници, Китай насочи вниманието си към изграждането на връзки с ключови партньори, включително Канада и Индия, отбелязват анализатори.

В резултат на това търговският излишък на втората по големина икономика в света достигна рекорд от 1,2 трлн. долара през 2025 г., месечните потоци от чуждестранна валута достигнаха 100 милиарда долара, най-големия размер в историята, а използването на китайския юан в света се разшири.

Когато британският премиер Киър Стармър пристигне в Китай в сряда вечер с надеждата да съживи обтегнатите напоследък бизнес отношения, анализатори и експерти казват, че се очаква Пекин да разшири още повече глобалното си политическо и икономическо влияние.

Китай се очертава като стабилен партньор за много страни Александар Томич икономист

Подкрепен от икономиката си за 20 трлн. долара и от пазари на акции и облигации на стойност 45 трлн. долара, Китай се очертава като „стабилен партньор“ за много страни, казва Александар Томич, преподавател по икономика в Boston College.

„Смятам, че Китай свърши добра работа, за да се позиционира като надежден и стабилен търговски партньор“, коментира Дерик Ървин, един от ръководителите на отдела за нововъзникващите пазари в Allspring Global Investments.

„Те по същество казаха: вижте, имате голям търговски партньор в САЩ, който стана малко по-несигурен. Ние можем да предложим предвидимост и сигурост. Смятам, че това е много справедливо“, допълва той.

Четиридневното посещение на Стармър в Китай ще бъде първото на британски премиер от 2018 г. насам и следва това на канадския премиер Марк Карни по-рано този месец, който стана първият канадски премиер, посетил Пекин, от 2017 г. насам.

По време на посещението на Карни двете страни подписаха икономическо споразумение за отмяна на търговски бариери и изграждане на нови статегически отношения. Карни определи Китай като „по-предвидим и надежден партньор“.

Но Китай не е единствен в търсенето на нови търговски споразумения за намаляване на риска от САЩ. Индия и Европейският съюз сключиха дълго отлагано търговско споразумение във вторник, което ще намали митата върху повечето стоки и ще подкрепи двустранната търговия, като може да удвои европейския износ за южноазиатската страна до 2032 г.

Китайската икономика е устойчива

Макар че двете най-големи икономики в света бяха въвлечени в геополитически спорове през последните няколко години, завръщането на Тръмп в Белия дом през януари 2025 г. рязко увеличи напрежението на множество фронтове, включително търговията и технологиите.

Тръмп повиши митата за Китай до над 100% през април, след което частично ги отмени и установи временно примирие, докато Пекин увеличи износа си на неамерикански пазари и въведе мерки за подкрепа на частните си компании и на пазарите.

Китайските доставки за САЩ намаляха с 20% през 2025 г., но нараснаха с 25,8% за Африка, със 7,4% за Латинска Америка, с 13,4% за Югоизточна Азия и с 8,4% за Европейския съюз миналата година.

„Много страни преди това не бяха дружелюбни към Китай, но сега донякъде се пренасочват към Китай..., тъй като САЩ стават по-непредвидими“, казва Томич. „Колкото по-трудно е да се работи със САЩ, толкова повече възможности се откриват пред Китай“, допълва той.

Въпреки търговското напрежение със САЩ китайската икономика, която е под дефлационен натиск у дома поради слабото вътрешно потребление и дългогодишния спад на имотния сектор, изпълни целта за растеж от 5% през 2025 г.

През последните месеци Китай прие поредица от мерки за увеличаване на чуждестранните инвестиции, включително пилотни програми в Пекин, Шанхай и други региони, за да разшири достъпа до пазара за услуги като телекоми, здравеопазване и образование.

Страната отчете най-големия в историята си месечен приток на чуждестранна валута от 100,1 млрд. долара през декември, съгласно данни, публикувани от регулатора ѝ на чуждестранната валута. Официалните ѝ резерви в чуждестранна валута достигнаха 10-годишен връх от 3,36 трлн. долара.

Финансовите ѝ пазари излязоха силни от търговските спорове, като шанхайският индекс се повиши с 27% през миналата година и се представи по-добре от американските индекси, оборотът на пазара достигна рекорден връх, а юанът разширява употребата си в света.

Тъй като доларът става по-непривлекателен за инвеститорите поради непоследователния подход на Тръмп към търговията и международната дипломация, Пекин продължава да работи и за постигане на амбицията си да увеличи глобалното използване на юана, казват банкери, запознати с въпроса.

Някои от големите световни банки бързат да увеличат ликвидността си в юани в чуждестранни центрове и създават рамки за по-бързи плащания в юани в търговски коридори на Китай и Югоизточна Азия, Близкия изток и Европа, допълват те.

„Наблюдавахме няколко цикъла в опита на Китай да интернационализира юана, след което отстъпваше. Този път е различно..., политиките на Тръмп са много благоприятни за увеличаване на използването на юана“, коментира банкер от глобална банка с присъствие в Китай.

Над половината от трансграничните сделки на Китай вече се сключват в юани спрямо почти нула преди 15 години, а почти половината от банковите заеми на Китай в чужбина вече са в юани, сочат най-новите данни на Китайската народна банка и SAFE.

Предпазливост към Китай

Но някои чуждестранни политически анализатори са предпазливи относно новия по-дружелюбен икономически и политически подход към Китай.

Въпреки новите търговски споразумения Патриша Ким, чуждестранен сътрудник в Brookings Institution във Вашингтон, казва, че недоверието в САЩ не се изразява в доверие към Пекин за американските съюзници и партньори.

„Много от тези страни имат дълбоки притеснения от подхода на Китай към търговията, използването на икономическа принуда и нерешените морски и исторически спорове“, отбелязва Ким.

„В момента Китай може да изглежда по-сдържан и прагматичен в сравнение с крайната реторика и действия на администрацията на Тръмп. Но действителното поведение на Пекин не е особено успокояващо“, допълва тя.