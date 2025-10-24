IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Може ли държавен контрол да спаси рафинерията в Бургас?

"Лукойл Нефтохим" ще има нужда от изключение от санкциите от САЩ, за да продължи да работи след 21 ноември

11:05 | 24.10.25 г.
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Решение за рафинерията на "Лукойл Нефтохим" в Бургас на фона на санкциите на САЩ към "Роснефт" и "Лукойл" изглежда е поставянето ѝ под държавен контрол чрез предвидената в закона фигура на "особен управител". Тази теза изказа енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията пред "Нова телевизия".

Но това няма да извади автоматично компанията от санкционнния списък и ще трябва София да докаже на САЩ, че контролът реално се упражнява от българската страна, а американското Министерство на финансите официално да обяви изключение от санкциите. Срокът да направим това е до 21 ноември, когато ще влязат в сила новите американски санкции.

В същото положение е и германската рафинерия край град Шведт на Одер, в която дял от 54% има "Роснефт". Източници на Bloomberg съобщиха, че властите преговарят със САЩ за официално изключение от санкциите. Ройтерс уточнява, че местни банки са съобщили, че няма да приемат трансакции с компанията, въпреки че е под контрола на държавата чрез Федералния мрежови оператор (Bundesnetzagentur) още от есента на 2022 година. Опасенията са, че САЩ могат да наложат на финансовите институции вторични санкции, ако няма официално изявление, че дъщерното дружество на "Роснефт" в Германия е извън списъците с ограничения.

Преди ден Българската народна банка (БНБ) посочи в позиция по казуса, че всяка банка сама ще трябва да преценява дали да извършва операции с "Лукойл Нефтохим" и с компании, които търгуват с нея.

Малко по-късно днес (24 октомври) в Министерския съвет ще се проведе работно съвещание по темата, съобщиха от правителствената пресслужба. Ще бъдат представени доклади от няколко министерства - на вътрешните работи, на външните работи, на енергетиката, на финансите, на икономиката и на правосъдието. На срещата са поканени и представителите на службите.

В Народното събрание на второ четене бяха одобрени и промени в законодателството, които предвиждат, че активите на "Лукойл" у нас са от стратегическо значение и продажбата им ще трябва да бъде одобрена от Държавна служба "Национална сигурност" (ДАНС). Текстовете ще влязат в сила след обнародване в Държавен вестник, вероятно през следващата седмица.

Преди заседанието на Европейския съвет в Брюксел премиерът Росен Желязков успокои, че доставките на горива са гарантирани. Според Мартин Владимиров още през 2023 година са сключени няколко договора от типа standby agreements за доставка на петрол, които ще влязат в сила, ако държавата поеме контрола над рафинерията.

Доставките са за срок от три месеца, уточни още експертът пред "Нова телевизия".

Той коментира още и вариантите за продажбата на рафинерията. На този етап интерес към нея са проявили унгарската MOL, която обаче е един от последните купувачи на руски петрол (и от "Роснефт", и от "Лукойл") по петролопровода "Дружба". Друг потенциален купувач е азербайджанската SOCAR, която също е в търговски отношения с "Лукойл".

Цената на петрола на световните пазари започна да се успокоява

Междувременно цената на петрола се насочва към седмичен ръст от 7% след санкциите на САЩ върху двете най-големи руски петролни компании. Това е първата такава мярка на новата администрация в Белия дом и тя изглежда съгласувана с ЕС, който вчера одобри своя 19-и санкционен пакет срещу Русия.

Европейският сорт Брент поскъпна до 66 долара за барел, но в последните часове търговията започна да се успокоява и цената падна с 0,6% до 65,50 долара за барел*.

Според последния доклад на Международната агенция за енергетика (МАЕ) на пазара няма недостиг и не се очаква такъв в близките месеци. Изводите обаче бяха направени преди санкциите на САЩ.

Междувременно има данни, че китайски и индийски държавни компании спират да купуват руски петрол. Вероятно това може да е временна мярка, докато Русия намери начин да избегне поредните санкции на Запада. През 2022 година, когато Г-7 и ЕС въведоха таван върху цената на руския петрол, Москва купи стари танкери и създаде своя т.нар. "сенчест флот", който извършва доставки в нарушение на правилата, прикривайки се с мерки като изключване на транспондери, претоварване в открито море и отказ да обяви крайна дестинация на пътуването.

Западът започна да поставя в санкционните си списъци тези кораби, което означава, че те не могат да влизат безпрепятствено в пристанищата.

Преди ден руският президент Владимир Путин предупреди, че ефектът от санкциите ще бъде негативен, но спрямо САЩ. В отговор американският президент Доналд Тръмп отговори: "Ще се чуем след шест месеца".

* Информацията е актуална към 10:30 часа.

Последна актуализация: 12:58 | 24.10.25 г.
санкции срещу Русия Лукойл петрол цена на петрола
9
rate up comment 1 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 1 минута
До: data,че ти това, чак сега ли го разбра? Имах по-добро мнение за теб!
отговор
8
rate up comment 1 rate down comment 0
data
преди 7 минути
До: АлехандроОт доста отдавна Лук Бургас не работи с петрол , а с т.н. петролна смес патент на Лук. Общо взето малко петрол , повечко мазут от първичните преработки от руските рафинерии (че катализаторите са си цифра и нема да има пари за бомби) и го шиткаш на такава цена че да репатрираш печалбите .Г
отговор
7
rate up comment 0 rate down comment 12
гъбко
преди 48 минути
До: Алехандро ... Аз малко по памет , знам за руZZийският , че е малко под 2% , и иракският малко под 3% ... :))) ... Въпреки , че проблемът не е толкова в петрола , колкото в собствеността и финансовите потоци ... !!
отговор
6
rate up comment 0 rate down comment 14
Алехандро
преди 1 час
До: гъбко=== Иракски нефт отдавна се преработва в Нефтохим. Отделно, няма проблем да се преработват и средно тежки и тежки иракски нефт - объркал си малко процентите, Basrah Light~3034(плътност)~2.03.0% (съдържание сяра) Средно тежъкBasrah Heavy~2326(плътност)~3.54.0% (съдържание сяра) Тежъкняколко приятели - оператори в завода имам.
отговор
5
rate up comment 0 rate down comment 16
гъбко
преди 1 час
Нашата рафинерия е специализирана в преработка на "кисел" петрол . Сорта уралс , дето основно с него работи , е със съдържание на сяра 1,5-1,8% . Горе-долу всичко със съдържание над 0,5% го водят тежък (кисел) петрол . Значи , руZZияните смятаха да преработват и тежък иракски петрол , той е със съдържание 2,5-2,8% , дори вкараха няколко карга от там . Са , наш'те корупционери , защо две години пролежаха и не осигуриха договорис Ирак , само те могат да кажат , въпреки че ние се досещаме защо ...
отговор
4
rate up comment 3 rate down comment 14
Алехандро
преди 2 часа
До: Slavi.13Не го вярвам, много са малки ташите *** за такъв залък
отговор
3
rate up comment 19 rate down comment 4
Slavi.13
преди 2 часа
До: АлехандроСупер! Само дето "американците" ще са с офис в хотел "Берлин", а мениджъра ще е сигурно, този на "Бистришките тигри". После както "държавната" ББР ще финансира покупката на хотели и фирми с напълно необезпечени кредити, които никой и никога няма да връща, освен ние, щото правителството тегли заем 4 000 000 000 лв. за я капитализира.
отговор
2
rate up comment 10 rate down comment 17
Алехандро
преди 3 часа
Американска компания, нови технологии, арабски нефт, а не онази руска няфтена тиня - най-некачествения нефт в света, от който рафинерията се тресеше и аварираше х 20 пъти на ден, качествени горива в България и подобрена екология! И най-хубавото - вън руската *** от България, още едно руско лоби ще бъде прекършено! ЧУДЕСНО!!! Ай ся претоварвайте като *** руски нефт от танкер в танкер в открито море пред Бургас?! Какви мишки са руснаците, не е истина просто!!!
отговор
1
rate up comment 20 rate down comment 14
0pk
преди 3 часа
Е как бе, тя нали таз рафинерия отдавна не работи с расийски въглеводороди, така каза гъби турбото още по-миналата година. А освен това, вече не е под руски ботуш, шото я гепихме от руснаците. Но аз имам елегантно решение - да подарят всички петролопроводи на фамилия Тръмп и така молекулите преминаващи през тях, ще бъдат благославяни с американска демокрация и ще престават да бъдат тоталитарни - така нито банките ще имат проблеми, нито ще трябва да се молим за изключване от санкциите. :]
отговор
