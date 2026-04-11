Залогът на Индия относно ядрената енергия започва да се отплаща

Индия достигна важен етап в своята ядрена енергийна програма чрез нов свръхмодерен реактор за размножаване, което сигнализира за важна стъпка напред към прехода към чиста енергия в най-многолюдната страна в света, пише Oilprice.

Най-новият ядрен реактор в страната достигна важна точка по-рано този месец, при която верижната ядрена реакция, захранваща централата, вече се самоподдържа. Този пробив в крайна сметка ще позволи на Индия да внася много по-малко уран за захранване на ядрената си програма и може да бъде адаптиран да използва вътрешни запаси от торий за гориво, което е печелившо за енергийната сигурност и автономност на страната.

Когато централата заработи напълно, тя ще бъде едва втората търговска ядрена инсталация от този вид в света. Другата се намира в Русия. Тези централи биха могли да променят ядрения пейзаж напълно, тъй като са способни да произвеждат повече делящ се материал (по същество ядрено гориво), отколкото консумират.

Индийският премиер Нарендра Моди приветства постижението като „момент на гордост за Индия“ и „определяща стъпка“ в развитието на индийската ядрена програма.

„Този ​​усъвършенстван реактор, способен да произвежда повече гориво, отколкото консумира, отразява дълбочината на нашия научен потенциал и силата на нашето инженерно начинание. Това е решителна стъпка към овладяването на огромните ни запаси от торий в третия етап на програмата“, заяви Моди.

Централата, разположена в щата Тамил Наду, се разработва от 2000 г. Все още не е ясно кога ще влезе в търговска експлоатация, но се очаква да генерира 500 мегавата електроенергия без въглеродни емисии. Това ще представлява важна стъпка към целта на Индия да постигне 100 гигавата капацитет до 2047 г., което е значително увеличение спрямо днешното ниво от приблизително 9 гигавата.

В момента ядрената енергия представлява само 2% от енергийния микс на Индия, но безвъглеродната форма на производство на енергия ще бъде важна част от стратегията на страната за декарбонизация.

Въпреки значителното икономическо развитие през последните десетилетия, Индия остава една от най-бедните страни в света.

„Справянето с проблема с достъпа до енергия е критична стъпка за постигане на амбициите на страната за икономическо и социално развитие и е основен приоритет за последователните индийски правителства“, става ясно от публикация на Guardian от септември.

Задоволяването на енергийните нужди на 1,47 милиарда души в Индия, без да се нарушат сериозно глобалните климатични цели, ще изисква огромни инвестиции в широк спектър от традиционни и иновативни енергийни алтернативи. Индия е третият по големина потребител на енергия в света след САЩ и Китай и нейните нужди ще продължат да нарастват.

Ядрената енергия и ядрените реактори от следващо поколение ще бъдат само един компонент от диверсифицираното енергийно портфолио на страната.

Въпреки че бързият реактор за размножаване бележи важна стъпка за индийските енергийни иновации, той вероятно няма да осигури панацея за енергийните предизвикателства на субконтинента. Много други държави са се опитвали да разработят подобни модели, включително САЩ, Китай, Франция и Южна Корея, но повечето са се отказали от това в полза на други ядрени модели от следващо поколение, които според тях са по-обещаващи, като например малките модулни реактори.