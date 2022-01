Технологичните фирми поведоха възстановяването на S&P 500

Снимка: Bloomberg LP

Технологичните компании предизвикаха възстановяването на американските индекси в края на една много нестабилна седмица, в която инвеститорите преосмислиха стратегиите си на фона на нарастващите призиви на известни личности за повишаване на лихвените проценти.

Широкият индекс S&P 500 заличи загубите си в последните минути на търговията, докато Nasdaq 100 се повиши, тъй като купувачите на акции се появиха отново, след като технологичният индекс падна до най-ниското си ниво от октомври насам.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average падна с 202 пункта, или 0,6%, затваряйки на ниво от 35 912 пункта, докато S&P 500 добави 4 пункта, или 0,1% до 4 663 пункта. Технологичният Nasdaq Composite затвори на ниво от 14 894, добавяйки 87 пункта, или 0,6%. И трите индекса са на червено за седмицата, като S&P изтри 0,9%, а Dow и Nasdaq - по 0,3%.

Разочароващите резултати от търговския бизнес на JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc. натежаха върху акциите на банките, въпреки че акциите на Wells Fargo & Co. поскъпнаха благодарение на оптимистичната прогноза за показателя за кредитиране. Доходността по държавните ценни книжа се повиши заедно с долара. JPMorgan Chase & Co. отчете спад на приходите, който се оказа по-голям от очакваното от анализаторите. В същото време както търговското, така и потребителското кредитиране намаляват спрямо година по-рано. Citigroup се позовава на увеличените разходи, които са натежали върху финансовия отчет, добавяйки, че резултатите включват и “влияние преди облагане с данъци” от 1,2 млрд. долара, свързано с продажбата на бизнеса ѝ за потребителско банкиране в Азия.

Ръководителят на JPMorgan Джейми Даймън заяви, че Федералният резерв може да вдигне лихвените проценти до седем пъти, като предупреди, че затягането няма да бъде непременно толкова „сладко и нежно", колкото някои биха очаквали. Той не уточни колко бързо може да се случи това. Председалят на Фед за Ню Йорк Джон Уилямс отбеляза, че предвид признаците за силен пазар на труда централната банка се приближава към решение да започне постепенно повишаване на лихвите. Неговият колега от Филаделфия Патрик Харкър заяви, че „три и евентуално четири увеличения през тази година с по 25 базисни пункта“ са „подходящи".

„Настроенията са доста мрачни, въпреки че сезонът на отчетите за четвъртото тримесечие официално започна... изглежда, че инфлацията продължава да бъде доминиращото опасение", каза инвестиционният експерт Сам Стовал от анализаторската компания CFRA Research. В момента инвеститорите се притесняват, че икономиката на САЩ може да бъде спряна поради твърде агресивната политика на Федералния резерв по отношение на лихвените проценти.

Освен това продажбите на дребно изненадващо се свиха с 1,9% през декември. Експертите очакваха разходите да са на нивото от предходния месец. През ноември те все още са се бяха повишили с 0,3%. Частното потребление се счита за основен стълб на най-голямата икономика в света. Сериозно растящите цени и коронавирусът също понижават настроението на потребителите в САЩ повече от очакваното. Барометърът за потребителските нагласи спадна до 68,8 пункта през януари от 70,6 пункта през декември.

"Има виждания, че взимането предвид на по-ястребов Фед** е процес, а не просто седмица. Въпреки че много неща бяха направени миналата седмица, това ще бъде процес, и смятам, че вероятно ще имаме още волатилни дни за технологичните акции и акциите на растеж през това тримесечие“, каза капиталовият ръководител в BNY Mellon Wealth Management Алиша Левин.

Акциите предлагат най-добрата възможност за преборване на инфлацията, заяви Goldman Sachs Asset Management в доклада си Investment Ideas 2022. Цикличните акции – като тези на финансовите, енергийните и ресурсните компании - е особено вероятно да се възползват от повишаването на цените, се казва в доклада. Тези фирми обикновено постигат отлични резултати, когато икономиката се развива добре или се възстановява от криза.

Трейдърите също така следяха геополитическите новини, след като САЩ предупредиха, че руските участници подготвят потенциални саботажни операции срещу собствените си сили и фабрикуват провокации в социалните медии, за да оправдаят нахлуване в Украйна, ако дипломацията се провали.

**Централните банкери, които смятат, че инфлацията е много по-голям бич за икономиката от бавния ръст и следователно рядко гласуват за намаление на лихвените проценти, носят нарицателното "ястреби", а тези, които са предразположени да гласуват за намаляване на лихвените проценти и за стимулиране на икономиката, са „гълъби“ - б. а.

По статията работи: Бойчо Попов