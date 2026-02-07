Как „Range Rover от Temu“ за 47 хил. долара завладя автомобилния пазар във Великобритания

Всеки, който се съмнява в конкуренцията от китайските производители на автомобили, нека се замисли колко бързо са завладели пазара във Великобритания. Европейските и японските конкуренти трябва да бъдат разтревожени и да внимават не само за BYD, пише колумнистът на Bloomberg Крис Браянт в материал.

Марката Jaecoo на Chery Automobile Co. е продала над 28 хил. автомобила във Великобритания миналата година, което ѝ дава пазарен дял от 1,4%. Макар че излезе на пазара във Великобритания едва през януари 2025 г., тя вече се продава повече коли от Honda, Citroen или Porsche.

Jaecoo 7, на цена от около 35 хил. паунда (47 хил. долара) за plug-in хибрида и само 30 хил. паунда за бензиновата версия, беше шестият по популярност автомобил в страната през декември. Отличителната решетка и вдъхновените от шахматна дъска LED светлини се превръщат в позната гледка по пътищата на Великобритания. Той дори стана хит в социалните мрежи, където получи шеговитото прозвище „Range Rover от Temu“ – препратка към китайския сайт за електронна търговия, продаващ стоки с отстъпка. Моделът прилича малко на британския Range Rover Evoque, но е с почти 10 хил. паунда по-евтин.

Това е пример за усета на китайските автомобилни производители, които навлизат във Великобритания. В страна, синоним на престижни марки като Rolls-Royce, Aston Martin и Bentley, купувачите изглежда все по-малко се притесняват от това каква е емблемата на предния капак, стига да получат много високотехнологични функции и стойност за парите си.

Като цяло китайските марки продадоха близо 200 хил. автомобила във Великобритания миналата година, удвоявайки пазарния си дял до почти 10%. За Западна Европа този дял е около 6%.

Помага и фактът, че Великобритания не наложи допълнителни мита върху вноса на китайски електрически превозни средства. Тъй като липсват местни производители в сегмента на колите за масовия пазар, страната имаше и по-малко за губене от САЩ или Европейския съюз (ЕС). Въпреки че не бива да се забравя, че Nissan Motor Co. произвежда много автомобили във Великобритания, както и JLR на Tata Motors и Mini на BMW.

Брюксел обмисля премахване на митата си в замяна на ангажимент на китайските производители да не продават автомобили на твърде ниски цени. Въпреки че превозните средства, произведени в Китай, не отговарят на условията за субсидии за електрически коли в страната, Великобритания все още е сравнително отворена за внос: тя отговаря за приблизително 30% от китайските модели, продавани в Западна Европа, според Schmidt Automotive Research.

Темпът, с който китайските автомобили се продават във Великобритания, спира дъха и само се ускорява от новите участници, които си партнират със съществуващи дилърски групи. Местните шоуруми могат да успокоят всякакви опасения за покупките от Китай.

Например BYD се е засилила към 2,5% дял във Великобритания за по-малко от три години. Това е повече от Tesla, която продава автомобили на британци повече от десетилетие. BYD наскоро откри своя 125-ти шоурум във Великобритания – над от два пъти повече от броя, който имаше преди година. Има дори един близо до луксозния лондонски площад „Бъркли“, близо до дилърствата на Rolls-Royce и Ferrari.

Британските купувачи – особено по-младите – изглеждат доста склонни да обмислят покупки на нови марки. Около 4 от 10 души са отворени към китайски автомобили, според търговското издание Auto Trader, докато френските и германските навици за покупка все още са привързани към местните производители.

Това непостоянство помогна на Великобритания да се превърне в най-големия пазар за Polestar Automotive Holding UK – изцяло електрическа премиум марка, контролирана от китайския милиардер Ли Шуфу. Продажбите на Polestar във Великобритания почти са се удвоили през последната година.

Според Cox Automotive Europe, средностатистически нов автомобил във Великобритания струва около 57 хил. паунда, което позволява на новодошлите от Китай лесно да подбият цената на западните си конкуренти, като същевременно реализират прилична печалба.

Новите автомобили с цена над 40 хил. паунда също подлежат на стотици паундове допълнителен пътен данък, а за електрическите превозни средства данъкът започва от 50 хил. паунда. Нищо чудно, че британците купуват китайски автомобили, които имат премиум усещане, но са на цени под тези прагове.

Потребителите купуват и достъпни китайски бензинови и хибридни модели. MG HS SUV – който започва от цена от 26 хил. паунда и се предлага в бензинов и хибриден вариант – се продаваше по-добре от стария семеен фаворит Volkswagen Tiguan миналата година. Seal U DM-i на BYD за 33 хил. паунда е най-продаваният plug-in хибрид в страната, съобщава компанията.

Китай очевидно трябва да работи по-усилено за измислянето на не чак толкова сложни имена на модели автомобили. Но смятаните им някога за малко бездушни дизайнерски решения като цяло сега са значително подобрени. И моделите печелят нови купувачи, като включват технологии и интериорни удобства – като отопляеми седалки - в стандартната цена, а не като екстри. Китайските производители са работили усилено и върху други неща, които биха могли да притеснят потенциалните клиенти, като безопасност, лесна поддръжка и наличие на резервни части.

В днешно време много от тези превозни средства се представят добре на краш тестове. Jaecoo и MG се предлагат със седемгодишна гаранция, повече от два пъти по-дълга от стандартната за индустрията. BYD предлага пет години безплатно обслужване на определени електрически превозни средства, включително употребявани. Това би трябвало да помогне за поддържане на стойността при препродажба – важно съображение за купувачите на втора ръка, които представляват около 60% от пазара в Обединеното кралство.

Все пак си струва да се огледате. Може би трябва да избягвате Skywell BE11 и Haval Jolion Pro на GWM, които останаха с хладни ревюта.

Автомобилните производители обичат Великобритания заради склонността на британците да купуват по-луксозни автомобили, отколкото биха могли да си позволят, като за целта използват тригодишни финансови сделки с ниски месечни плащания – известни като Лични договорни планове.

Сега големите европейски и японски производители са изправени пред много по-конкурентна и фрагментирана среда. В рамките на две години във Великобритания може да има 91 марки автомобили, прогнозира Auto Trader. В момента има 72, а през 2019 г. бяха 45. Mercedes-Benz Group, Toyota Motor и Nissan претърпяха двуцифрен процентен спад на продажбите във Великобритания миналата година.

С китайски марки като луксозния Denza на BYD и Zeekr на Geely, които искат скоро да навлязат на британския пазар, натискът върху западните производители за затваряне на европейски заводи със сигурност ще се засили.

Това, че Великобритания е отворена към внос, е от полза за потребителите, но премиерът Киър Стармър, който е на посещение в Пекин този месец, трябва да се опита да договори „услуга за услуга“ от властите в страната, като убеди китайските производители на автомобили да отворят фабрики във Великобритания. MG, собственост на SAIC, затвори производствена линия във Великобритания през 2016 г.; марките Lotus и LEVC на Geely все още произвеждат автомобили във Великобритания, включително черните таксита в Лондон.

Chery, която също продава автомобили под собственото си име и марките Omoda във Великобритания, намекна, че може да добави завод във Великобритания към този в Испания. Ако продължат да се продават толкова много коли Jaecoo, Стармър трябва да настоява точно за това.