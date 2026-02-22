Stellantis се сблъсква с проблем относно надеждността за 17 млрд. долара

Базираният в Нидерландия автомобилен производител Stellantis NV е изправен пред сериозен удар, който произтича отчасти от по-лошото качество на автомобилите. Оказва се, че предишната му мания за намаляване на разходите има дългосрочна цена, пише Bloomberg.

Няколко от европейските марки на компанията - Peugeot, Citroen и Opel - са засегнати от проблеми с ангренажния ремък в популярните си дизелови и бензинови модели. А в Северна Америка солидната репутация на Jeep е опетнена от сервизната акция, засегнала повече от 300 000 плъгин хибридни SUV-ове Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe, тъй като има риск от запалване на батериите. Някои от тези превозни средства са обект на отделна сервизна акция, свързан с проблеми с двигателите.

Всичко това е изключително разочароващо за клиентите: Jeep се нареди на последно място в класацията за удовлетвореност на собствениците на Consumer Reports . И това допринася за огромните финансови проблеми в рамките на Stellantis.

По-рано този месец компанията обяви огромни финансови разходи от 22 млрд. евро, свързани най-вече с прекратяването на стратегията за пълна електрификация на продуктовата гама. Въпреки това над 4 млрд. евро се дължат на преразгледани оценки за разходите за отстраняване на гаранционни проблеми и изтегляне на автомобили от пазара. Stellantis напоследък трябваше да задели много повече средства за ремонт на автомобили.

Финансовите резултати за 2025 г. бяха засегнати и от допълнителни гаранционни разходи в размер на 1,3 млрд. евро, което допринесе за това компанията да не изпълни очакванията на анализаторите за печалбата.

Общите провизии за гаранции и сервизни акции за Stellantis са се увеличили до рекордните 14,1 млрд. евро, показва слайд, публикуван заедно с отчета на компанията. Това е повече от 9% от годишните ѝ приходи. Пазарната ѝ капитализация вече е само 19 млрд. евро, по-малко от половината от това, което беше при сливането на Peugeot и Fiat Chrysler през 2021 г.

Сега е особено неподходящ момент за Stellantis да има проблеми с качеството. Цените на резервните части и труд се увеличиха рязко, което доведе до оплаквания от производителите, че дилърите таксуват твърде много за ремонти. Stellantis посочи инфлацията на разходите като една от причините за промяната на прогнозната си гаранционна сметка.

И проблемите с качеството не само са скъпи за отстраняване; те биха могли да намалят стойността при препродажба и да накарат недоволните клиенти да се обърнат към други производители. Китайската BYD Co. вече се опита да се възползва от проблемите на конкурента си, като предложи на клиентите на Stellantis в Италия бонус от 10 000 евро за замяна на автомобили с проблемни двигатели PureTech. Италианският орган за рекламни стандарти нареди на BYD да се въздържи от подобни действия. Но опасностите за Stellantis тепърва започват да изкристализират.

Това не е единственият автомобилен производител, който се сблъсква с проблеми с качеството, а някои от трудностите му предшестват сливането между Fiat Chrysler и Peugeot. Доставчиците на части понякога са виновни за това. Но когато по-рано този месец Stellantis начисли тези големи гаранционни такси, те признаха за „влошаване на качеството в резултат на оперативни решения“, което новото ръководство се опитва да промени.

Бившият главен изпълнителен директор Карлос Таварес се оттегли в края на 2024 г., след като стана очевидно, че съкращенията на разходите са стигнали твърде далеч. За известно време подходът му увеличи маржовете и спечели похвали от Wall Street. Но компанията вдигна цените твърде много и ѝ липсваха модели във важни сегменти. Пазарният ѝ дял в Европа и Северна Америка рязко спадна.

Таварес освободи десетки хиляди работници и прехвърли инженерни работни места на развиващи се пазари. В същото време отношенията с веригата на доставки на Stellantis се обтегнаха поради исканията на компанията за намаляване на цените.

„Вчерашните спестявания се отразяват на днешните увеличени провизии“, написа през ноември Майк Тиндал, автомобилен анализатор в HSBC Holdings Plc, подчертавайки по-ниските разходи на компанията за научноизследователска и развойна дейност и многобройните сервизни акции.

Новият изпълнителен директор на групата, Антонио Филоса, сега увеличава инвестициите в САЩ и стимулира пускането на нови модели, за да се опита да подобри представянето си в Северна Америка. Групата е наела над 2000 инженери, за да гарантира, че превозните средства напускат фабриката без дефекти.

Компанията е фокусирана върху „драстичното подобряване на качеството на продуктите ни“, заяви Филоса по-рано този месец и посочи по-добрите оценки за качество на превозните средства. Добрата новина е, че той не очаква гаранционните разходи да се увеличат през 2026 г.

Но Stellantis трябва да ускори нещата. Миналата година компанията похарчи около 6,4 млрд. евро за ремонт на превозни средства - приблизително два пъти повече, отколкото през 2021 г. Инвеститорите може да искат още доказателства, че най-лошото е отминало. Филоса не може да направи много за колите, които вече са на пътя, където биха могли да възникнат нови проблеми.

Честно казано, конкурентите също са обезпокоени от проблемите с надеждността. Заделените за гаранционни разходи средства на Ford Motor Co. вече надхвърлят 17 млрд. долара, или малко повече от тези на Stellantis.

„Дебатът сега е дали Stellantis има оперативни проблеми, подобни на Ford, която се затруднява да оправя инженерните си задачи, или ги е загърбила?“, пише Филип Ушоа от Jefferies.

Лесно е да си представим как се прокрадват грешки. Под натиска на изключително гъвкавите китайски конкуренти, западните производители се опитват да ускорят разработването на превозни средства. Техните доставчици се сблъскват със свои собствени предизвикателства със задържането на работната сила и качеството.

Друг проблем е, че съвременните автомобили съдържат много повече електронни устройства. В дългосрочен план тези „софтуерно дефинирани“ коли би трябвало да са по-евтини за ремонт, защото може да е достатъчна само една актуализация на софтуера. В краткосрочен план сложната технология причинява проблеми с първоначалното развитие на продукта. Автомобилните производители също така нямат опит с хибридни и електрически задвижвания.

Предвид всички тези променливи, оценката на това колко да се задели за бъдещи гаранционни разходи става все по-трудна. В ретроспекция Stellantis е предвидила твърде малко провизии. И колкото по-дълго продължава махмурлукът с контрола на качеството, толкова по-голям е рискът клиентите да избягат към по-надеждни конкуренти.

„Това може да се превърне в порочен кръг, който да се отрази и на остатъчните стойности“, изтъква Стюарт Пиърсън, автомобилен анализатор в Oxcap Analytics.

Ако Филоса не може да се справи, ще бъде по-трудно да се оправдае запазването на всички 14 марки на Stellantis под един покрив.