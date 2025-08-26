Stellantis се отказва от разработването на софтуер за подпомагане на водача от трето ниво

Stellantis отлага разработването на своята първа усъвършенствана система за подпомагане на водача от трето ниво на автономност поради високи разходи, технологични предизвикателства и опасения относно потребителския апетит, съобщава Ройтерс, цитирайки източници, запознати с въпроса.

Съвсем наскоро, през февруари, Stellantis заяви, че системата, която е част от програмата AutoDrive, е готова за внедряване и представлява ключов стълб в стратегията на групата. Компанията заяви, че системата, която позволява на шофьорите да свалят ръцете си далеч от волана при определени условия, дава възможност за гледане на филми или сърфиране в интернет по време на пътуване.

Stellantis потвърди пред Ройтерс, че софтуерът от трето ниво на автономност никога не е бил пускан на пазара.

„Това, което беше представено през февруари 2025 г., беше технологията от трето ниво, за която в момента има ограничено пазарно търсене, така че тя не е пусната на пазара, но технологията е налична и готова за внедряване“, изтъква говорител на Stellantis.

Източници обаче посочват, че програмата е била замразена и не се очаква да бъде внедрена. На въпроса колко време и какви средства са били загубени по инициативата, групата отказа да каже.

Бившият изпълнителен директор на Stellantis Карлос Таварес предложи поглед към плановете на компанията за AutoDrive през 2021 г. , заявявайки, че това е една от трите основни технологични платформи, които ще се появят през 2024 г.

„Софтуерната стратегия е един от ключовите градивни елементи на цялостната стратегия на Stellantis“, посочи тогава той.

Традиционните автомобилни производители харчат милиарди евро през последните години за разработване на софтуерно ориентирани превозни средства, които могат често да се обновяват софтуерно - възможност, въведена за първи път от Tesla и възприета от множество китайски марки.

Stellantis заяви, че разчита на aiMotive, технологичен стартъп, който придоби през 2022 г., за предоставянето на следващото поколение на програмата AutoDrive. Групата отказа да каже кога програмата ще бъде готова за пазара или дали ще включва възможност за автономно управление от трето ниво.

AutoDrive е част от триетапна технологична платформа, наречена STLA ABC. Тя включва вградената в автомобила софтуерна система на Stellantis, SmartCockpit, и електрическата архитектура STLA Brain, която е основа на софтуер и хардуер, позволяващи на автомобилите често да бъдат актуализирани с нови функции или корекции.

Автомобилният производител и Amazon си партнираха при информационно-развлекателната система SmartCockpit, като тяхната съвместна дейност приключи наскоро.

Стратегическата промяна около AutoDrive е поредният знак, че Stellantis се затруднява да осъществи технологичните си амбиции. Автомобилният производител все повече разчита на доставчици за своя софтуер.

Stellantis заяви, че ще съсредоточи вътрешната си работа върху това, което отличава крайния продукт за клиентите, като същевременно ще работи с избрани доставчици, за да осигури достъп до най-добрите технологии на конкурентни цени.

Бъдещето на софтуера за подпомагане на водача

Натискът за намаляване на разходите е ясно изразен в Stellantis, след като компанията загърби една бурна година, белязана от спад в продажбите. След внезапното напускане на Таварес в края на миналата година, наскоро назначеният главен изпълнителен директор Антонио Филоса разработва нов курс за компанията. Очаква се той да разкрие подробно тези планове в началото на 2026 г.

Системите за подпомагане на водача, като AutoDrive, които автоматично управляват автомобила в определени ситуации, се превърнаха във фокусна точка за автомобилните производители, които се стремят да генерират приходи след продажбата на дадено превозно средство. През 2021 г. Stellantis си постави за цел да генерира 20 млрд. евро годишни приходи от софтуерни продукти и абонаменти до края на десетилетието.

Технологията за асистирано шофиране се счита и за предшественик на напълно автономните автомобили - технология, която според анализаторите може да отключи огромни нови пазари за компаниите за споделено пътуване, както и за личните автономни превозни средства.