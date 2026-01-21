Тръмп: САЩ няма да бъдат страна на наемателите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ няма „да станат страна на наемателите“ и похвали мерките, които администрацията му е взела в отговор на притесненията за достъпността. Той направи това по време на реч в Швейцария, съсредоточена до голяма степен върху интереса му да придобие Гренландия, предава Bloomberg.

„Жилищната собственост винаги е символ на здраво и силно американско общество, но тази цел излезе от обсега на милиони и милиони хора в ерата на Байдън, тъй като лихвените проценти нараснаха твърде много“, заяви Тръмп пред Световния икономически форум в Давос.

Американският президент изрази заволоство от указа, който подписа във вторник за ограничане на покупките на жилища от институционални инвеститори. Макар Тръмп да представя това действие като забрана, то не задейства веднага новите правила или регулациите, които биха ограничили компаниите със значителни портфейли с жилища, а е само началото на процес от много стъпки.

Според указа Министерството на финансите има един месец, за да разработи определения на „големи институционални инвеститори“ и „еднофамилни жилища“. В рамките на 60 дни службите на федералното правителство ще обмислят начини да забранят „застраховането, гарантирането, секюритизирането или улесняването на придобиването“ на тези жилища от дружества, считани за големи по размер.

Администрацията на Тръмп ще обмисли също политики за насърчаване на продажбите на индивидуални собственици, а Министерството на правосъдието и Федералната комисия по търговия ще направят антитръстови прегледи на значителни придобивания от институционални инвеститори на различни жилищни пазари. Белият дом планира също да подготви предложения за закони, за да осигури допълнителни инструменти.

Националният съвет за жилищата под наем заяви в изявление във вторник, че „през последните седмици независими експерти и медии дадоха да се разбере следното: професионалните доставчици на еднофамилни жилища под наем притежават под 1% от жилищата и не са причината за недостига на жилища в Америка“.

Белият дом обмисля също дали да не позволи теглене без глоби от спестовните сметки за пенсиониране, за да помогне на купувачите на жилища с първоначалните вноски.

След речта на Тръмп в Давос директорът на Националния икономически съвет Кевин Хасет заяви, че скоро ще бъде направено „голямо“ съобщение за жилищния пазар, което е част от „наистина амбициозен“ икономически дневен ред.

„Смятам, че ще разберете повече за това в речта за състоянието на съюза“ следващия месец, каза Хасет в интервю за Bloomberg Television в Давос.

Достъпността на жилищата се превърна в изключително сериозно притеснение на избирателите преди междинните избори през ноември, на които републиканците ще се борят да запазят контрол над Конгреса. Макар че Тръмп намекна за много от предложенията си и преди, включително инструктиране на управляваните от правителството ипотечни гиганти Fannie Mae и Freddie Mac да купят ипотечни облигации за 200 млрд. долара и ограничаване на лихвите по кредитните карти на 10%, обстановката в Давос му даде възможност да покаже популистките си черти на избирателите в родината си пред зрители, включващи световния елит.

Тръмп призна последиците от плановете му за достъпността за банките на Wall Street и институционалните инвеститори, но заяви, че ще поиска от Конгреса да направи забраната на институционалните инвеститори постоянна и ще се стреми към приемането на закон за таван върху лихвите по кредитните карти от 10% за една година.

„Много от вас са тук. Много от вас са мои добри приятели. Много от вас са поддръжници. Извинявайте, че правя това. Много съжалявам, но вие повишавате цените на жилищата, като купувате стотици еднофамилни домове“, каза Тръмп.

Но „жилищата се строят за хората, не за корпорациите. И Америка няма да се превърне в страна на наемателите. Няма да направим това“, допълни той. В същото време президентът заяви, че се притеснява да предприеме стъпки, които биха заличили богатството, натрупано от американците, които вече притежават жилища, в резултат на повишаването на цените на жилищата.

Отосно плановете си за лихвите по кредитните карти – ход, който според главния изпълнителен директор на JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймън ще бъде „икономическа катастрофа“ за САЩ, Тръмп заяви, че нарастващият дълг по кредитните карти е една от „най-големите бариери пред спестяванията за първоначална вноска“.

„Това ще помогне на милиони американци да спестят за жилище. Те нямат нямат представа, че плащат 28%, закъсняват малко с плащането си и в крайна сметка губят дома си“, отбеляза Тръмп.