Ford се завръща към електрификацията с план за 5 млрд. долара и по-достъпни модели

Ford Motor Co. обяви планове за разработване на нова линия достъпни електрически превозни средства чрез инвестиция за 5 млрд. долара, като целта на американския производител на автомобили е да засили популярността на своето звено, фокусирано върху това задвижване, съобщава Bloomberg.

Новата „универсална платформа за електрически превозни средства“ на концерна ще бъде в основата на първите му напълно електрически модели, изцяло проектирани от нулата, след като първоначалните усилия на Ford да се наложи на пазара с пиката F-150 Lightning не успяха да отговорят на високите очаквания за продажбите.

Новата платформа ще даде тласък на семейство електрически превозни средства, стартирайки с пикап за 30 000 долара, който ще се появи на пазара през 2027 г. След това ще последват модели, като кросоувър и превозно средство за споделено пътуване. Цената на тези предложения ще бъде под 40 000 долара, което е с 10 000 долара по-малко от средната цена за нов автомобил в САЩ.

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли определи новата линия електромобили като мащабен опит на Ford да се справи с нарастващото глобално господство на китайските марки като BYD Co. и Geely Automobile Holdings Ltd. Планът е част от това, което Фарли нарече „ огромен завой “ от по-ранната стратегия за електрифициране на най-големите модели на Ford, който до голяма степен се отказа от начинанието преди година.

„Това е моментът на Модел Т за компанията“, заяви Фарли пред анализатори миналия месец, визирайки автомобила, който превръща Ford в индустриален гигант преди век. „Вярваме, че единственият начин наистина да се конкурираме ефективно с китайците по целия свят при електрическите превозни средства е като се стремим да преработим и трансформираме радикално нашата верига на доставки и производствен процес“.

Проектът включва нова инвестиция от 2 млрд. долара за преоборудване на фабриката на Ford в Луисвил, Кентъки, от производство на бензинови SUV-ве Escape, модел, който компанията спира от производство, в изграждане на новата линия електрически превозни средства.

Моделите, задвижвани с батерии, ще се нуждаят от 40% по-малко време за производство и ще изискват 600 по-малко работници спрямо Escape, благодарение на ефективния дизайн, ръководен от бившия мениджър на Tesla Inc. Алън Кларк. Заводът в Луисвил ще осигури работа на 2200 почасови работници за изграждане на линията електромобили, в сравнение със сегашните 2800 души.

Новите модели ще имат повече вътрешно пространство и усъвършенствани функции, като например шофиране без ръце. Те ще се захранват от по-евтини литиево-железни фосфатни (LFP) батерии, които Ford ще започне да произвежда следващата година в нов завод за батерии на стойност 3 млрд. долара в Маршал, Мичиган, съобщи компанията.

Въпреки че Ford подкрепя по-малките и по-достъпни електрически автомобили, производителят не се отказва от плановете си за наследник на пикапа F-150 Lightning. Автомобилният производител многократно отлагаше пазарния дебют на електрическия си пикап F-Series от следващо поколение, като за момента не се очаква моделът да се появи на пазара преди края на 2027 г. или в началото на 2028 г.

Ford планира да произвежда модела в нов производствен комплекс на стойност 5,6 млрд. долара в Стантън, Тенеси, през 2028 г. Фабриката, първият нов монтажен завод на Ford от половин век, е способна да произвежда над 300 000 пикапа годишно, много повече от пазарните изисквания в момента. Това е част от вече отхвърления план на Фарли за 50 млрд. долара за производство на 2 милиона електрически превозни средства годишно до 2026 г. като по този начин компанията ще изпревари Tesla като лидер на пазара на електромобили.

Все още не е ясно как Ford ще използва пълноценно новата фабрика в Тенеси, въпреки че Фарли предполага, че заводът може да произвежда и електрически превозни средства с удължен пробег.

Миналата година бизнесът с електромобили на Ford загуби 5,1 млрд. долара, като компанията заяви, че дефицитът може да се увеличи тази година, тъй като звеното пуска на пазара новата си линия модели, захранвани с батерии. Фарли обаче заяви, че всяко ново превозно средство трябва да бъде едновременно достъпно и печелившо през първата си година на пазара.

Големият залог на Ford за електромобилите се сблъсква с кампанията на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу електрификацията на сектора. Фискалният пакет на Тръмп от 3,4 трлн. долара премахва потребителското данъчно облекчения до 7500 долара за покупки на електрически превозни средства.

Автомобилният производител лобира яростно, за да защити федералната помощ за електромобилите, включително чрез обжалване от председателя Бил Форд, правнук на основателя на концерна Хенри Форд.

Ford също така заяви, че митата на Тръмп са стрували на компанията 800 млн. долара през второто тримесечие, като за годината сметката ще набъбне до 2 млрд. долара.