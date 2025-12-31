Електрификация на две скорости: Как политиката промени автомобилния сектор

2025 година бе поредното доказателство, че в политиката и икономиката няма нищо сигурно – както у нас, така и по света. Investor.bg обобщава най-важното от изминалите 12 месеца в годишната си секция „Икономиката през 2025“.

Преходът към електрически автомобили се сблъска с неочакван обрат през 2025 г.: от една страна, статистиката продължава да показва ръст на глобалните продажби, от друга - пазарните и политически сътресения доведоха до отлив на инвестиции в това задвижване и отстъпление в плана за електрификация в някои региони.

BloombergNEF коригира очакванията си за глобалните продажби до почти 22 млн. превозни средства, задвижвани с батерии, през 2025 г., което би означавало скок от 25% спрямо обемите през 2024 г. Но тази оптимистична оценка маскира силните регионални различия: около две трети от продажбите се концентрират в Китай, Европа държи около 17% от пазара, а САЩ - едва около 7% при този сценарий.

2025-та се очертава като годината, в която се наблюдава мащабно преразпределение на силите по отношение на електромобилите. Докато някои пазари продължават да се развиват бурно, други са в застой или отчитат рязък спад.

В Китай електромобилите вече не са нишов отрасъл. Според актуални оценки около 15 милиона от общо приблизително 22 млн. продадени електрифицирани автомобила в света през 2025 г. са реализирани именно в Китай, което превръща страната индустриалния локомотив на сектора. Това означава, че около 65% от всички нови електромобили, регистрирани през годината, са продадени на китайския пазар.

Китайските потребители все по-често предпочитат този тип задвижване пред традиционните коли с двигател с вътрешно горене, а в големите градски центрове делът на изцяло електрическите коли вече надхвърля 40–45% при новите регистрации.

Това не е случайно. Инвестициите в зарядна инфраструктура, субсидиите за производители и силното вътрешно търсене създават благоприятна среда за електромобилите. Дори в малките провинциални градове зарядните станции нарастват експоненциално до над 1,7 млн. пункта, включително публични и частни инсталации.

В Европа картината е по-различна. Делът на електромобилите расте, но темпът на приемане е различен според страните. През първите девет месеца на годината електрическите коли формират около 17–18% от общите нови регистрации на автомобили в Европейския съюз (ЕС). В Северна Европа, особено в Норвегия, делът им надхвърля 90%, което се дължи на щедрите данъчни стимули и добре развитата зарядна инфраструктура.

В Германия и Франция делът на електромобилите също се покачва - около 20–25%, но разликата идва от структурните реалности във вътрешните пазари: по-високите цени, по-бавните темпове на доставки и сравнително скромната зарядна инфраструктура извън големите градове спъват още по-бързото приемане.

В САЩ ситуацията през 2025 г. изглежда най-нестабилна. В разрез с по-ранните прогнози, които определяха дял на електромобилите от 12% през годината, реалните данни сочат значително по-скромен резултат – около 6-8%. Основният двигател на тази промяна е политическият климат: големите федерални данъчни стимули отпаднаха, което принуди купувачите да се насочат към други задвижвания, които са по-достъпни. Производителите на автомобили в САЩ, които до преди няколко години влагаха милиарди долари в ускорена електрификация, започнаха да преразглеждат плановете си: някои намалиха производствения капацитет за изграждане на електромобили, а други отложиха старта на ключови модели.

Икономическите аргументи зад забавянето на темпа на продажба на електрически модели на Запад са ясни: високите първоначални разходи, все още ускорената инфлация и високите лихви. Електрическите модели остават като цяло по-скъпи от традиционните автомобили, а дългосрочната икономическа несигурност кара потребителите да отлагат смяната на автомобил. В същото време натискът върху маржовете на производителите и на дилърите допълнително задушава индустрията.

Регионална динамика

В Китай електромобилите продължават да доминират през 2025 г. Страната стои зад 60–65% от световните продажби на изцяло електрически автомобили и плъгин хибриди, което според BloombergNEF тласка годишния обем близо до 15 млн. превозни средства.

Китайската пазарна динамика се поддържа от мащаба на вътрешното търсене, устойчивите субсидии и добре развитата зарядна мрежа в редица провинции. Градове като Шънджън и Шанхай държат водещи позиции по дял на електромобилите, често над 30-35% от всички нови коли. Това прави Китай не само най-големия пазар на този вид задвижване, но и основен двигател на глобалната електрификация на сектора.

В Европа контрастът е впечатляващ. В средата на декември Европейската комисия реши да отмени планираната забрана за продажба на нови коли с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. и прие по-разхлабен подход. Съгласно новото предложение забраната ще бъде заменена с цел за намаляване на емисиите с 90 на сто във всички автомобили, продадени след 2035 г. Това означава, че редица конвенционални превозни средства ще бъдат част от микса много след въпросната година, включително коли, работещи само с двигател с вътрешно горене, и плъгин хибриди, стига да бъдат компенсирани с произведена в ЕС зелена стомана и алтернативни горива, получени от неизкопаеми източници.

Автомобилите са отговорни за 16% от емисиите в ЕС, което прави забраната важен стълб за политиката на ЕС в областта на климата за зануляване на емисиите на парникови газове до 2050 г.

